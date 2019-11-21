بعد أزمته الصحية.. أحمد الفيشاوي يعود بجلسة تصوير جديدة برفقة زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لجلسة تصوير جديدة برفقة زوجته ندى الكامل، وذلك في أول ظهور له بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال الأيام الماضية.

أحمد الفيشاوي، نفى من خلال هذه الصور وجود أي حساب شخصي لزوجته عبر إنستجرام قائلًا: “نادية ملهاش أي حساب على إنستجرام”.

ويعد هذا هو الظهر الأول لأحمد الفيشاوي، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها بعد موت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.

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من ناحية أخرى يواصل أحمد الفيشاوي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أشباح أوروبا”، والذي تم تصوير جزء كبير منه في الخارج.

الفيلم يشارك في بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، و أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.