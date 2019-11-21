نقل سوزان مبارك للعناية المركزة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، لأزمة صحية دخلت على إثرها العناية المركزة.
علاء مبارك، نجل حسني مبارك وسوزان مبارك، قال إن والدته تتواجد في العناية المركزة منذ بداية الشهر، حيث دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية.
نجل مبارك لم يذكر تفاصيل الجراحة التي خضعت لها والدته، ولكنه رد من خلال حسابه على «تويتر»، عبر احد متابعيه، وقال إن والدته مازالت في العناية المركزة.
سوزان مبارك اختفت عن الأضواء منذ سنوات، وبعد قيام ثورة 25 يناير، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق من الحكم، وأنجبت سوزان من حسني مبارك ولديها جمال وعلاء مبارك.
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