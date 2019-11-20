رئيس "القاهرة السينمائي": "رزق الله له فضل كبير.. ونجحنا في عرض الإيرلندي في الافتتاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المنتج محمد حفظي، إن مهرجان القاهرة السينمائي يعرض هذا العام 153 فيلمًا من 63 دولة، مضيفا أنه لأول مرة في مهرجان عربي يتم عرض 35 فيلما في العرض أول لها.

وتابع حفظي، في لقائه على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي: "سيقام عرضين يوميا على السجادة الحمراء بحضور نجومهم ، ونركز هذا العام من خلال المهرجان على دعم الشباب والسينما المستقلة".

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وأوضح: "هيبقى فيه بكرة معرض مهم في مسرح الهناجر، وسيعرض فيه واقع افتراضي لتاريخ مدينة القاهرة بأماكن التصوير الحقيقية والمعمولة بتقنية عالية جدًا".

وقال: "يوسف شريف رزق الله، ليه فضل كبير عليا، وظل يخدم هذا المهرجان لأكتر من 30 سنة، وكان حلقة الوصل بين الجمهور والسينما وحبب الجمهور في السينما، وفنى نفسه للفن".

وعن فيلم الافتتاح "الإيرلندي"، فقال: "قعدنا فترة بنطلب الفيلم أنه يشارك في المهرجان لحد ما نجحنا إننا نعرضه في حفل الافتتاح، خلال جولتنا في أمريكا، وزورنا الاستديوهات وشركات الانتاج هناك، وطلبنا الفيلم وأنا هناك، وكان الموضوع صعب، ويعرض لأول مرة في افتتاح مهرجان بالشرق الأوسط".