بالفيديو: كندة حنا وديما قندلفت تتدربان على التمارين القتالية

خضعت الفنانتان كندة حنا وديما قندلفت لتمارين قتالية قبيل مشاركتهما في تصوير مسلسل "ممالك النار".

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هذا العمل الذي يستحضر الصراع الملحمي بين السلطنة المملوكية والسلطنة العثمانية وسقوط دولة المماليك في القرن الـ 16 من كتابة محمد سليمان عبد المالك وإخراج بيتر ويبر، وهو يكشف ضمن توليفة درامية ملؤها الإثارة والتشويق، مفاصل مهمّة من التاريخ، متطرقاً إلى فترة من الزمن كُتبت بحروفِ من الدم والنار، وتدور حول الصراع بين السلاطين العثمانيين والمماليك في مرحلة تعود إلى العام 1516.

"ممالك النار" هو باكورة إنتاجات "جينوميديا"، ويجمع كوكبة من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبد الرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود، رنا شميس، نادين تحسين بك، شادي الصفدي، علاء الزعبي، حسام الصباح، يحيى بيازي، خالد حمام، مروان أبو شاهين، وبمشاركة الممثلين الكبار منى واصف، رفيق علي أحمد، حسن عويتي، محمود جمعة، فتحي الهداوي، فادي ابراهيم، عاكف نجم، نجاح سفكوني، جواد شكرجي.