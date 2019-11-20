الدكتورة خلود تكشف عن وجوه توائمها لأول مرة

نشرت الدكتورة خلود فيديو يظهر للمرة الأولى وجوه توائمها الثلاث ليليان وليان وخالد، بعد مرور 8 اشهر على ولادتهم، رغم أنّ زوجها صرح انه لم يكن يحبذ فكرة إظهار وجوه التوائم كما حصل مع شقيقتهم الكبرى خلود.

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وظهر التوائم في الفيديو وهم يجلسون على الأرض وقامت خلود بالتعريف بشخصية كل منهم، قائلة إن ليان هي الكبرى ويعني إسمها الرقة واللطافة وإن حجمها صغير ودمها عسل وتحب الرقص، أما الوسطى ليليان فهي تصغر ليليان بدقيقة واحدة ويعني إسمها ضوء القمر وزهرة السوسن ، مشيرة الى أن حاجبيها مرفوعين دائماً ولكن دمها عسل، أما الصغير خالد فيعني إسمه الوجود وهو هادئ ولطيف يحب النوم كثيراً وحبوب ويدخل القلب ويتحمّل ضرب ليان له وهو ساكت.

خلود وزوجها أمين يمضيان الإجازة في جزر المالديف مع أولادهما الأربع، وقد نشرت صوراً قبل أيام، يظهر كل طفل مع مربيته، ما دفع البعض إلى اتهام خلود بأنها تعتمد على مربيات للاعتناء بأطفالها.