نوال الكويتية تطلق «ما تسوى غلا» .. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة نوال الكويتية أغنيتها “ما تسوى غلا”، من ألبومها الجديد، والذى يحمل أسم “الحنين”، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”.

أغنية “ماتسوى غلا” من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي.

وكانت الفنانة نوال قد أحيت خلال الفترة القادمة حفلا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض، والذى يقام في مدينة السعودية.

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وكانت الفنانة نوال الكويتية، قد تعرضت لأزمة صحية شديدة، مما دفعها للاعتذار، مؤخرا، عن إحياء حفلها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

ومن جانبها، أعلنت شركة “روتانا” عن هذا الخبر من خلال بيان رسمي أصدرته، قالت فيه: “تنويه.. لعارض صحي، تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها، عن المشاركة في حدث ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل، وأن يلهمها تعالى ثوب العافية، وتعود قريبا لمحبيها، خطاك الشر يا أم حنين”.