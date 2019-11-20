احمد الفيشاوي ينشر صوره مع زوجته… ويوضح هذا الأمر

منذ اعلان زواجهما والاشاعات تلاحقهما، ومنعاً منهما لانتشار أي أخبار كاذبة، أكد الممثل أحمد الفيشاوي الى ان زوجته ندى الكامل، لا تمتلك أي حساب رسمي عبر منصة انستغرام.

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ونشر “الفيشاوي” صورًا له مع زوجته تعود الى أجواء حضورهما احد المهرجانات خلال الصيف، وكتب: “نادية الفيشاوي ملهاش أي حساب على الانستغرام”.

من جهة أخرى، يصور “الفيشاوي” حالياً فيلمه الجديد “أشباح أوروبا”، الى جانب نخبة من الممثلين نذكر منهما: هيفا وهبي، مصطفى خاطر. قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.