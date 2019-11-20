عيسى المرزوق مسك ختام مهرجان العيد الوطني في البحرين

متابعة بتجـــــــــرد: يختتم النجم الكويتي عيسى المرزوق فعاليات مهرجان العيد الوطني بحلبة البحرين ضمن ثالث يوم من الاحتفالات.

وسيقام الحفل الغنائي في المنطقة الترفيهية خلف المدرج الرئيسي، وسيتمكن جميع زوار المهرجان من حضور هذا الحفل دون دفع أي رسوم إضافية.

ومن المقرر أن يقدّم عيسى المرزوق خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته التي يحبّها الجمهور منها “قنابل شوق”، “مخملي”، “عسل باللوز” وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال عيسى المرزوق الفنية، كان كليب أغنية EL Mundo التي يغني فيها لأوّل مرّة باللغة الإسبانية، وحقق العمل أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع على طرحه.