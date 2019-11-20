بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. ياسمين صبري تقول: كانت لعبة

متابعة بتجــــــــــرد: حالة من الجدل أثارتها الفنانة ياسمين صبري بسبب تصريحاتها أثناء استضافتها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والتي كشفت فيها عن مواصفات فتى أحلامها إذ اعتبرها البعض مبالغاً فيها.

ورداً على موجة السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت ياسمين صبري خلال استضافتها ببرنامج “ET بالعربي” إن تلك التصريحات جاءت ضمن لعبة في البرنامج، والإجابة كانت تنحصر بين نعم ولا وليست قائمة بمواصفات الرجل الذي تريده كما روّج البعض والذين أخذوا جزءاً من كلامها دون متابعة الحلقة كلها.

وأضافت إن الكوميكس الساخرة من اللعبة والتي انتشرت في مواقع التواصل أضحكتها كثيراً.

وكانت إسعاد يونس قد طرحت عدة أسئلة تتضمن صفات متناقضة وكان على ياسمين أن تختار من بينها أي الصفات تفضل في زوجها المستقبلي الذي تحلم به، لتكون الصفات التي تبحث عنها هي: “طويل، لونه قمحي، جسمه رياضي (بدون كرش)، عيناه سوداوان، شعره ناعم، لديه ذقن خفيفة، (هادي وراسي)، أفكاره متفتحة، رومانسي (بدون تلزيق)، شخص عادي وليس نجماً، لديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير شكله بعد الزواج، (بيتوتي)”.

تابعت: “يكون عنده شخصية قوية مش جبان ولا سلبي.. ومقتدر مادياً مش غني ولا فقير يعني يصرف عليا مش هصرف عليه.. هنجيب عيال كتير لو شكله أمّور”.