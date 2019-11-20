هل يشارك كيفانش تاتليتوغ بفيلم “العشق الممنوع” من دون بيرين سات؟

متابعة بتجـــــــــــرد: اعتذر النجم التركي الشهير ​كيفانش تاتليتوغ​ عن المشاركة في بطولة فيلم “العشق الممنوع” والذي يأتي إستكمالاً للمسلسل الأشهر في تركيا والعالم العربي ويحمل نفس الإسم. وجاء قراره هذا، بعد إنسحاب الممثلة التركية ​بيرين سات​ من العمل وذلك بناء وإحترامًا لرغبة زوجها الفنان التركي ​كينان أوغلو​. وأشار تاتليتوغ أنه ليس هناك من ممثلة أخرى تستطيع تقديم دور “سمر” الذي أدته سات في المسلسل ما جعله يركّز على مشاريعه الدرامية الجديدة، حيث اتفق على عمل درامي ضخم للعام الجديد يطل من خلاله على جمهوره للمرة الأولى عبر شاشة نتفليكس.

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