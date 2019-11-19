تعرف على مصير مقتنيات أحمد زكي بعد وفاة ابنه؟

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

بعد رحيل الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، نجل النجم الكبير أحمد زكي، في 7 نوفمبر الماضي، في منزله، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن مصير مقتنيات أحمد زكي، بعد وفاة نجله.



وأوضح أشرف زكي، أن النقابة حاليًا تبحث عن مقتنيات أحمد زكي بالفعل، من إكسسوارات وجوائز وسيناريوهات وملابس وغيرها من الأغراض، وسوف يتم وضعها إما في متحف خاص بالراحل أو في مكتبة الإسكندرية، لعرضها على المحبين.

كما تحدث الدكتور حسن البنا طبيب أحمد زكي وصديقه، عن فكرة تجميع مقتنيات الراحل أحمد زكي بعد وفاة نجله، كونها أمر قيد التفكير، وهي فكرة رائعة لأن مقتنيات الفنان الكبير هي تراث لكل المهتمين بعالم الفن.

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وأوضح الطبيب حسن البنا، أن أحمد زكي كان يحتفظ بكل ملابس شخصياته التي قدمها في السينما خاصة العزيزة على قلبه، مثل تلك الملابس والاكسسوارات التي ارتداها في فيلم "البيضة والحجر".

وأكمل "البنا" موضحًا، أن أحمد زكي كان لديه خزانة كبيرة تحتوي على جوائزه وشهادات التقدير والسيناريوهات الخاصة بأعماله، حتى التي لم يقم بتمثيلها.

وقال الطبيب حسن البنا، خلال حديثه في أحد البرامج، بأن بعض مقتنيات الراحل أحمد زكي، تصرف فيها ابنه هيثم أثناء انتقاله إلى مسكن آخر ولا يعلم مكانها الآن بالضبط.

والجدير بالذكر، أن الفنان هيثم أحمد زكي توفي وحيدًا في منزله، بمدينة بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عامًا، وتم اكتشاف جثته بعدما أبلغت خطيبته إنجي سلامة، خبيرة العلاج بالطاقة، الشرطة، بعدما حاولت الاتصال به أكثر من مرة، لتشعر بالقلق، وتقرر إبلاغ نيابة الجيزة، لتنتقل على الفور قوة أمنية إلى منزله، وقاموا بكسر باب الفيلا للدخول، وكانت المفاجأة وجود جثمان الفنان الراحل ملقى في الحمام بشكل مفزع.

يذكر أن النيابة العامة قد أصدرت تقريرًا عن أسباب وفاة هيثم أحمد زكي، وحددت أنها طبيعية، نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية.