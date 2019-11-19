- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية ياسمين صبرى تنشر صورة أثناء تواجدها بالجيم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبرى، صوره لها عبر حسابها على إنستجرام، في أثناء تواجدها بالجيم.
وظهرت ياسمين صبري، وهى ترتدى زيًّا رياضيا باللون الأسود، حيث بدت في قمة لياقتها، بالإضافة إلى الحفاظ على وزنها ورشاقتها.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى، كان مسلسل "حكايتى" الذى خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة المصرية ياسمين صبرى تنشر صورة أثناء تواجدها بالجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.