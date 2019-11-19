شائعة الموت تطارد دواين جونسون

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر خبر زائف على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الممثل الشهير ونجم المصارعة العالمي دواين جونسون، المعروف باسم “ذا روك” عن عمر 47 عامًا.

ووفقًا لموقع Mirror، يُقال إنّ قناة BBC News نشرت الخبر، إذ تضمّن عنوانه “وفاة دواين جونسون عن عمر يناهز 47 عاماً بعد فشله في القيام بألعاب بهلوانية خطيرة”، ما أثار فزع الجماهير أثناء تداوله على الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النجم العالمي لم يعلّق على الشائعة في البداية، مع العلم أنّه كان ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنّه نفى صحّة الخبر فيما بعد، فكتب: “إنّ الشائعات التي تتداول خبر وفاتي خاطئة تماماً”.