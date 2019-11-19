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متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت أوّل صورة للنجمة التركية هازال كايا مع مولودها فكرت علي وزوجها علي اتاي، وذلك من داخل المستشفى، وبدى جزء بسيط من وجه الطفل، فيما كانت هازال نائمة وزوجها بجانبها ويضع يده على رأسها.
الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد عرفت الشهرة والنجومية في الشرق الاوسط من خلال 3 مسلسلات، “الحلم الضائع”، “العشق الممنوع” و “أسميتها فريحة”، وقد حققت أعمالها نجاحًا كبيرًا.
وعلى صعيد الشخصي تزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي في شباط /فبراير 2019 بعد ان جمعتهما علاقة عاطفية لسنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لـ هازال كايا مع مولودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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