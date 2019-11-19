كارول سماحة تعلق على الأحداث الأخيرة في لبنان وهذا ما قالته

متابعة بتجــــــــــرد: علقت النجمة اللبنانية كارول سماحة على تأجيل جلستي مجلس النواب اللبناني تحت ضغط الحراك الشعبي، وأكدت أن العصيان المدني لدى اللبنانيين أصبح واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة وحمّلت مسؤولية الوضع الحالي للطبقة السياسية والحكومة.

وكتبت كارول في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “عندما تقود الحكومة الشعب إلى الخراب بشتى الوسائل والإمكانات، يصبح عصيان كل فرد من أفراد الشعب حقا من حقوقه… بل واجب وطنيا لا رجوع عنه”.

كارول من الفنانات اللواتي يتمتّعن بجرأة عالية وثقافة لافتة بمواقفها التي تُطلقها، وكانت قد تابعت الأحداث في لبنان منذ إنطلاق الحراك الشعبي، وشاركت اللبنانيين مطلبهم بحقوق تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيداً في بلدهم.