تراند اليوم : احتفاء قطري ببطل "قيامة أرطغرل"

حظي النجم التركي، جلال أل، الذي جسّد دور المحارب عبد الرحمن ألب، أحد أبطال المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل "، بحفاوة كبيرة خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة.

وإلتقى "أ

ل"، محبيه من المعجبين في أحد المطاعم التركية الشهيرة في قطر، والتقط معه محبو الصور التذكارية في عدد من الأماكن التي قام ا بزيارتها، مثل أسواق "واقف" و"كتارا" و"اللؤلؤة" بالدوحة.

كما شارك الفنان التركي في مهرجان "أجيال" السينمائي المنعقد في الدوحة حاليًا.

الصحف القطرية بدورها انتهزت فرصة وجود الفنان التركي بالبلاد، وأجرت معه مقابلات، إشباعا لنهم الجمهور لمسلسل "المؤسس عثمان"؛ النسخة الجديدة من "قيامة أرطغرل"، والتي ينطلق عرضها مساء الأربعاء.

وعما إن كان سيكون متواجدا في مسلسل "المؤسس عثمان"، قال أل لمراسل وكالة "الأناضول"، إن وجوده في المسلسل من عدمه سيكون "مفاجأة" للمشاهدين ولمحبي المسلسل التاريخي.

وعبر الفنان التركي عن سعادته بالحفاوة التي حظي بها خلال زيارته للدوحة، والتي اعتبر أنها تعكس مدى نجاح العمل وقوته وتأثيره على الشارع العربي.

وأشار إلى دور الفن في التقريب بين الشعوب، لافتًا إلى أن مسلسل "قيامة أرطغرل" كان له دور كبير في التقريب بين الشعبين العربي والتركي والعالم الإسلامي كله.

ودارت أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا وحول العالم، في القرن الـ13 الميلادي.

Advertisements

ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م.

وانتهى المسلسل الموسم الماضي ليستمر مع مسلسل "المؤسس عثمان".

ويتولى كتابة وإنتاج المسلسل كاتبه ومنتجه محمد بوزداع، وهو الذي بدأ مع السلسلة منذ بداية "قيامة أرطغرل"، ويخرجه نفس المخرج متين غوناي.

واستغرقت تحضيرات إنتاج وتصوير المسلسل نحو عام، ويشارك فيه 40 فنانا كشخصيات تشكل المسلسل يتقدمهم أوزجفيت، فيما تتواصل عمليات التصوير في منطقة تبلغ مساحتها 360 دونما، تم تشييد موقع تصوير فيه، بالقرب من إسطنبول.



وبث "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليار مشاهد، لينطلق في سلسلة جديدة.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، حققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ نحو 350 مليون دولار.