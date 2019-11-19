أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بعيد ميلادهما مع أولادهما بالمنزل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة المصرية منى زكي جمهورها بمقطع فيديو من احتفالها وزوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلادهما مع أولادهما، في جو أسري بالمنزل.

منى وحلمي أحضرا قالب تورتة صغير، والتفا مع أبنائهما حولها وقاموا جميعا بغناء أغاني عيد الميلاد، واكتفت الفنانة بإظهار صوت أبنائها دون أن تظهر وجوههم.

الفنانة المصرية أرفقت مقطع الفيديو، الذي نشرته على خاصية “ستوري” على “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “أسرتي.. وملكي أحمد حلمي”.

وكانت الإعلامية المصرية إنجي علي قد احتفلت بعيد ميلاد النجمة منى زكي مبكرا، وذلك في كواليس حلقتها في برنامج “أسرار النجوم”، إلا أنها قررت نشر صورة ومقطع فيديو من الاحتفال في نفس يوم عيد ميلاد منى، الذي يوافق 18 نوفمبر.

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إنجي وفريق عمل البرنامج أحضروا لمنى قالب تورتة مميز، وقاموا بالغناء لها أغاني عيد الميلاد، في أجواء احتفلية مميزة.

منى كشفت تفاصيل لأول مرة عنها وزوجها الفنان أحمد حلمي، حيث أكدت أنه على الرغم من أن عيد ميلادهما في نفس اليوم لكن طباعهما مختلفة كثيرا، قائلة: “هم بيقولوا أن الستات غير الرجالة في نفس البرج”.

منى كشفت أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها، قائلة: “بنكبر سنة فننسى بقى الموضوع ده، وأنا جوه قلبي عمري 18 عام، وأمنيتي هي الصحة والستر وأولادي يبقوا في أحسن حال”.

يذكر أن الفنانة المصرية منى زكي من مواليد 18 نوفمبر عام 1977، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 42 عاما، بينما زوجها الفنان أحمد حلمي أتم عامه الخمسين، حيث أنه من مواليد 18 نوفمبر عام 1969.