خاص- المنتج جمال سنان من لبنان الجريح الى العالمية مع ميل غيبسون

يجول المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، بين الشرق والغرب حيث يعقد اجتماعات عمل مع أهم الوجوه والأسماء الفنية من العالمين العربي والغربي.

فبعد ان عقد “سنان” في الكويت لقاءً مع النجمة الكويتية شجون، حيث تم الاتفاق فيه على مشروع ضخم، يكشف عن تفاصيله قريباً، توجه صاحب شركة ايغل فيلمز الى كندا حيث اجتمع بالنجم العالمي الاسطورة ميل غيبسون والنجم العالمي فرانك غريللو والمخرج جو كارناهان، حيث اتفق “سنان” مع غيبسون على الانطلاق بالتحضيرات لتصوير فيلم Leo From Toledo، حيث ستشارك شركة ايغل فيلمز بإنتاجه كما توزيعه حصرياً في الشرق الأوسط وهذا ليس جديداً على جمال سنان فهو منتج رائد في مجاله، قدّم اجمل وارقى الاعمال السينمائية والدرامية باحترافية لافتة وبمعايير عربية وعالمية وضمّ الى شركته وانتاجاته اهم والمع الاسماء في الوطن العربي.

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الفيلم يحكي قصة قاتل هارب يلتجئ لحماية أحد الشهود على جريمته ويواجه مصاعب كثيرة، يتشارك فيه غيبسون البطولة مع فرانك غريللو تحت إدارة كارناهان وتأليف دان كاسي، وسيتم تصويره قريباً بميزانية ضخمة، على أن يبصر النور في الـ2020.

هذا الخبر السعيد كان وقعه جيداً على عشاق الدراما والافلام السينمائية في لبنان، خاصة في ظل الأزمة الحادة التي تعصف في هذا البلد الصغير، حيث يقاوم كل شخص على طريقته الخاصة.

كما بدأت “ايغل فيلمز” تحضيراتها لرمضان 2020 ضمن ورشة عمل كبيرة لتصوير عدة اعمال درامية منها مسلسل للنجمة ماغي بوغصن، بالاضافة الى تصوير الشركة عدة اعمال أخرى ستعرض قبل رمضان منها “العودة” لمؤلف من ٣٠ حلقة، من بطولة النجمين دانييلا رحمة ونيكولا معوض، اخراج ايلي السمعان. أيضاً مسلسل “عهد الدم” بطولة باسل خياط من اخراج كريم الشنّاوي.