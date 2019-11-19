السبت.. حفل الماندولين بـ بيت العود بالهراوى‎

يقيم "بيت العود العربى" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بمقرة ببيت الهراوى خلف الجامع الأزهر فى السابعة مساء السبت 23 نوفمبر، حفل جديد من حفلات "اساتذة بيت العود" .

حيث تقدم أستاذة آلة الماندولين ببيت العود الفنانة "عزة محمد حسين" وفرقتها

الموسيقية مجموعة من مؤلفاتها الموسيقية ، بالإضافة إلى عدد من أشهر الأعمال التراثية الشرقية والغربية على آلة الماندولين.

تخرجت عزة حسين من كلية التربية قسم التربية الموسيقية، وتخصصت فى العزف على آله "الماندولين"

، و شاركت فى العديد من الحفلات خارج مصر " السعودية ، المانيا، أوبرا برشلونة ، لبنان، وأبوظبى" إضافة لدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوى وعدد من المحافل الثقافية.

يعد "بيت العود العربى" أول مدرسة متخصصة فى تعليم العزف على آلة العود، البزق، والماندولين وباقى الوتريات تحت إشراف الفنان العربى الكبير نصير شمة.