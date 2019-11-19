إليسا بعينٍ واحدة تضامناً مع معاذ عمارنة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وسعت الفنانة اللبنانية إليسا تضامنها مع الثورات إلى خارج الحدود اللبنانية بموقفٍ إنساني مع المراسل الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه بطلقٍ ناري من قبل القوات الإسرائيلية خلال تغطيته للتظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" صورة تظهر فيها وهي تضع يدها على عينها وتظهر بعين واحدة. وعلّقت على الصورة، بالقول: "كلنا معاذ عمارنة الله ينتقم منن".

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