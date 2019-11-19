ريم مصطفى ترد على اتهامها بأنها سبب توتر العلاقة بين أصالة وزوجها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 11:53 صباحاً - ردت الفنانة المصرية ​ريم مصطفى​ على عملية زج اسمها في علاقة الفنانة السورية ​أصالة​ نصري وزوجها المخرج المصري ​طارق العريان​ وانها سبب توتر الاجواء بينهما وقالت ريم في تصريحات صحفية إنها تتمنى أن تكون خلافاتهما مجرد شائعات لأنهما رمز للحب والإخلاص.

كما عبرت عن انزعاجها من الذين زجوا اسمها في الخلافات بين أصالة زوجها قائلة: “كل ما أستطيع قوله إن أصالة وطارق العريان يعرفانني جيدًا وتربطنا علاقة صداقة قوية وود ولا يمكنني أن أكون طرفًا في خلافهما لا من قريب أو بعيد”.

وختمت وقالت ان الشائعات تضايقها كثيرًا لأنها تطول، وذلك يشعرها بضرورة الابتعاد عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقات البعض.