شاهدوا.. هل تم إختطاف أنجي خوري في دبي !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 11:53 صباحاً - كشفت معلومات خاصة لموقع “الفن” ان المغنية السورية ​أنجي خوري​ واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، قد اختفت في دبي ليل أمس بعد ان اقتحم غرفتها في الفندق سبعة شبان وتم تجريدها من أغراضها الشخصية بما فيها من أموال وأوراق ثبوتية من دون التعريف عن هوية الاشخاص الذين كانوا معها، وقالوا انهم في مهمة أمنية، وتفيد المعلومات ان الفنانة أجبرت على فتح خزنة الغرفة وكان في داخلها بعض المجوهرات وعربون مالي كانت قد قبضته عن حفلها الذي ستحييه الى جانب الفنان وديع الشيخ.

المعلومات تفيد ان الرجال أجبروا نجوى على الذهاب معهم الى جهة مجهولة وطلبوا عدم ابلاغ رجال الامن عن الواقعة حتى لا يتم منعهم من دخول الامارات بتاتاً، وحاولوا التواصل بموظف الاستقبال في الفندق وهو تمنى عدم اقحامه في هذا الموضوع.

ولفتت المعلومات الى ان الشبان الذين داهموا الغرفة أعادوا جوازات السفر الى الاشخاص الذين كانوا معها وإصطحبوا معهم أنجي التي إختفت اخبارها من ليلة أمس.

أنجي هاتفها الخليوي مغلق، وحتى الان لم يتم ابلاغ السلطات المختصة عن هذه الحادثة التي من المتوقع ان يتم حل عقدتها سريعاً على المستوى الامني، خصوصاً في دبي، حيث أهم التقنيات والقدرات الامنية.