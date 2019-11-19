بوراك دينيز خضع لعملية جراحية وهذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــــرد: التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجم التركي ​بوراك دينيز​ وهو يعرج اثناء المشي، ليتبين بعدها أنه أجرى مؤخرًا عملية جراحية في ركبته اليسرى.

وفي حديث لوسائل إعلام تركية، قال دينيز: “أجريت عملية جراحية في الغضروف المفصلي في ركبتي اليسرى قبل أسبوعين، والطبيب قال لي عندما تشعر أنك في حالة جيدة اخرج و امشي وها أنا خرجت لأتجول، أعرج قليلاً لكن وهذا سيمضي”.

على صعيد آخر، تردد مؤخرا انه سيكون لبوراك دينيز مسلسل جديد سيبدأ تصويره في الفترة المقبلة، وذلك بعد إيقاف تصوير مسلسله الأخير بسبب عدم توفر الميزانية الكافية له، اذ انه يعد عملا ضخما وشاقا وتتطلب اغلب مشاهده تصويرها خارج تركيا.