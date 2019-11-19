سناء جبران ونعيمة الطاهري يعيدا احياء الاغنية المغربية في حفل فني باذخ

تألقت الفنانة سناء جبران والفنانة نعيمة الطاهري في حفل فني أخرجه المبدع موريس وقاده المايسترو الكندوز مساء الاحد بمسرح بالدار البيضاء. وادت نعيمة الطاهري مجموعة اغان للفنانة الكبيرة نعيمة سميح ، فيما تولت سناء جبران غناء اغان بالعربية وكذا بالفرنسية بتميز خاص نال اعجاب الجمهور . وضمن اصوات الكورال تألقت أيضا الفنانة منى عتيق التي تعد من الاصوات المغربية المتميزة التي تتقن أداء قطع من التراث الطربي المغربي والعربي بتميز خاص ،بعد ان عشقت الفن منذ طفولتها . وتستعد الفنانة منى عتيق لتسجيل كوكتيل غنائي يحيي الذاكرة الموسيقية المغربية ؛ قبل اطلاق سينغل مطلع السنة القادمة. Advertisements قد يهمك ايضاً: "جوري" يفوز بجائزة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الفيلم اللبناني"يارا" يفوز بجائزة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

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