ما الشيء الذي حير مي سليم وطلبت المساعدة فيه من جمهورها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: ضمن استعداداتها لحضور حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تقام مساء الأربعاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر الجاري) وجهت الفنانة مي سليم لجمهورها سؤالاً يعبر عن حيرتها في اختيار لون الفستان الذي ترتديه خلال حفل افتتاح المهرجان، وكتبت عبر حسابها على تويتر: “إيه أكتر لون ممكن يكون حلو عليا ألبس فستان عشان مهرجان القاهرة الدولي؟”.

وتلقت مي تعليقات من جهورها يقترحون عليها اللون الذي يمكن أن يتناسب معها، حيث تباينت الآراء بين اللون الأسود والأحمر والأزرق.

على جانب آخر، يعرض لمي سليم مسلسل “حواديت الشانزليزيه” عبر قناتي ON E و MBC. ويشارك في ‏البطولة ‏إياد نصار، وإنجي المقدم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر‎.‎