رامي صبري ينتقد محمد رمضان: ليس مطربًا

متابعة بتجــــــــــرد: انتقد الفنان المصري رامي صبري مواطنه محمد رمضان في أحدث تصريحات له.

وأكد رامي صبري أن محمد رمضان، ليس مطربًا ولا يملك صوتًا جيدًا. وشبّه صبري، الأغاني التي يقدّمها رمضان بأغنيات “أوكا وأورتيغا”.

وقال رامي صبري: “محمد رمضان ليس مطرباً ولا يمتلك صوتاً جيداً، بل يقدّم أغاني تشبه أغاني أوكا وأورتيغا، والفن أذواق”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال رامي صبري الفنية، كان ألبوم “فارق معاك” الذي طرح منذ فترة بالتعاون مع شركة “مزيكا” لصاحبها المنتج المصري محسن جابر، وذلك بعد عدم وصوله إلى اتفاق مع شركة “روتانا” التي أنتجت له أغنية وكليب “أهد الني” في موسم صيف 2018.