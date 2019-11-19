شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد فتاة ثرية يعمل لديها محمد رجب في "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة هاجر أحمد تصويرمشاهدها في مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج اسماعيل فاروق، مطلع هذا الأسبوع حيث تجسد في الأحداث دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائق وتحدث العديد من التطورات.



هاجر احمد

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد مشاركتها فى حكاية "كل بالحب" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" مع شريف سلامة وايمان العاصى وسارة نخلة وتأليف عمرومحمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وظهرت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "هوجان" مع النجم محمد امام وكريم محمود عبد العزيز ورياض الخولى وأوس أوس وميرنا نورالدين وصلاح عبد الله وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.