شاهد… فيفي عبده بكامل حماسها في وصلة رقص جديدة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 02:56 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده وهي ترقص بكامل حماسها على انغام اغنية “جر ناعم” للفنانة هدى وعلقت كعادتها معبرة عن حبها لمتابعيها قائلة: “‏بحبكم اوي ‏لاف يو بحب الاغنية دي اوي للمطربة هدي”. وكالعادة فقد اثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة لكن تعليق احد المتابعين اثار جدلا كبيرا حيث كتب: “كان نفسي ابقي ابنك أنت تشرفي أي حد”.

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