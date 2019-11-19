بليك ليفلى تفاجئ جمهورها وتحذف كل مشاركاتها من إنستجرام.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة والممثلة الأمريكية بليك ليفلي، البالغة من العمر 32 عاما، جمهورها بتغيير كبير علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” .

واندهش مرتادو صفحة النجمة العالمية والذي يبلغ عددهم أكثر من 25.8 مليون، مشترك أن بليك ليفلي حذفت جميع مشاركاتها علي ” إنستجرام ” باستثناء واحدة.

وظهر المقطع الذي قررت بليك ليفلي، أن تتركه هو ” تريللر” نشرته علي صفحتها في 19 سبتمبر الماضي ، والتريللر هو لفيلمها المقبل والذي يحمل اسم “The Rhythm Section ” الذي من المقرر أن يتم إطلاقه بدور السينما حول العالم في بداية 2020 ، و يشارك ليفلي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم جود لو و ماكس كاسيلا و دانيال مايس و غيرهم .

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وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، قد التقطت، مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية بليك ليفلي، مؤخرا، برفقة زوجها النجم العالمي رايان رينولدز، في أول ظهور لها بعد وضع طفلها الثالث مطلع شهر أكتوبر الجاري.

بليك ليفلي، ظهرت مع رايان رينولدز وهما يتجولان في أحد شوارع ولاية نيويورك الامريكية بملابس شتوية بسبب برودة الطقس، بدون ابنائهما ليقضيان وقتا سويًا.

وكان ريان كشف في حوار لمجلة people الأمريكية، أنه اتفق مع بليك ليفلي على عدم المشاركة في أعمال فنية في نفس التوقيت حتى يبقى أحدهما مع أبنائهما جيمس، 4 أعوام، وانيز، عامين.