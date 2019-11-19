الممثل الترجي بوراك دينيز يخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي بوراك دينيز في أحدث ظهور له خلال تجوله بشوارع منطقة جيهانغير.

الصحفيون لاحظوا عدم قدرة الممثل الشاب على المشي بشكل صحيح، وهو الأمر الذي أثار قلقهم ودفعهم لسؤال بوراك عما إذا أصابه شيئاً ما، وبالفعل كشف الفنان عن خضوعه لعملية جراحية قائلاً: «شكرا لكم، أجريت عملية جراحية في الغضروف المفصلي بركبتي اليسرى، لقد مر أسبوعين».

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بوراك أكد أن حالة الصحية في تحسن مضيفاً: «قال لي الطبيب عندما تشعر بتحسن ابدأ بالمشي، وها أنا قد خرجت للمشي، هناك عرج قليل لكن سيمر».

من ناحية أخرى، عُرض لبوراك دينيز مؤخراً مسلسل «حكايتنا» الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة»، وذلك على مدى موسمين.

يُذكر أن بوراك تألق في عدة أعمال درامية، وضعته على قائمة نجوم الدراما التركية، ومن أبرزها «الحب لا يفهم من الكلام» أمام هاندة إرتشل، و«عطر الأمس» أمام مريم أوزيرلي ومراد يلدريم، و«مد وجزر» أمام شآتاي أولسوي وسيريناي ساريكايا.