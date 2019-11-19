شاهدوا.. أحمد السقا مع زوجته في عيد زواجهما العشرين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:56 صباحاً - يحتفل الفنان المصري أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعيد زواجهما العشرين، والذي يحل في شهر نوفمبر.

ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، نشر من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لوالديه معا لم يراها الجمهور من قبل، وكتب معلقا: «عيد زواج سعيد أحبكم كثيرا».

عدد كبير من الجمهور علق على صور السقا وزوجته، وهنأهما بعيد زواجهما، كما تمنت لهما الفنانة منى زكي السعادة.

الفنان المصري تزوج من مها الصغير عام 1999، وأنجب منها ابنه ياسمين وحمزة وابنته نادية، ولا يظهر السقا مع زوجته إلا نادرا، كما لا يحب الحديث عن حياته الخاصة.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> Advertisements F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Happy anniversary, I love you❤️ A post shared by Yasein ElSaka (@yaseinelsaka) on Nov 17, 2019 at 9:33am PST

منذ شهور انتشرت عدد من الأخبار عن طلاق الفنان أحمد السقا من زوجته مها الصغير، ورفض الفنان التعليق على الخبر، حتى ظهر معها مؤخرا في ختام مهرجان الجونة، وتأكد للجمهور عودتهما مرة أخرى.

وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.