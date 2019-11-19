مروان خوري يُصاب بوعكة صحية شديدة ويُلغي حفله في المكسيك

متابعة بتجــــــــــرد: ألغى الفنان اللبناني مروان خوري، حفله المقرر إقامته في المكسيك 22 الشهر الجاري، بعد أيام قليلة من إلغاء جلسة أخرى في سلطنة عمان، بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب رئوي حاد.

ونشر مروان رسالة عبر حسابيه “تويتر” و”انستجرام” قائلا :”إلى المحبين الأعزاء للأسف ونتيجة للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على أكمل وجه إلا ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحي مما أدى إلى إصابتي بالتهاب رئوي حاد يمنعني من إقامة حفل المكسيك بتاريخ 22 نوفمبر”.

وأضاف :”لما تتطلبه الرحلة من جهد ولعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالي يرضى الجمهور الكريم .. وبالتالي أقدم اعتذاري أيضا للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض في أمل آخر”.

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وأثار منشور مروان خوف متابعينه بشدة، خاصة وأنه ظهر عليه الإعياء خلال حفلة بالكويت، متمنيين له دوام الصحة والعافية، كما طالبوه بنشر تطورات حالته أولاً بأول للإطمئنان عليه.

يذكر أن الفنان مروان خوري أحيا مجموعة حفلات غنائية في تونس ولبنان والمغرب، أغسطس الماضي، بمدينة “كارثاج” بقرطاج، بينما الحفل الثاني في مدينة الحمامات، وآخر مدينة بنزرت وسوسة.

كما أقام حفلين غنائيين في دولة الكويت، في السابع والثامن من الشهر الجاري ، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.