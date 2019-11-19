عمر العبد اللات يطرح الفيديو التشويقي لأغنيته "بلدي"

طرح صوت الأردن الفنان عمر العبد اللات الفيديو التشويقي لأغنية جديدة تحمل اسم "بلدي" تمهيدًا لطرحها على طريقة الـ"فيديو كليب" خلال الأيام المقبلة.

أغنية "بلدي" من كلمات رامي شبانة، ألحان خالد خصيب، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج رندلي قديح، وإنتاج شركة زين.

يذكر أن عمر العبد اللات شارك مؤخرا في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدم خلالها أغنية "يحكى أنّ" وهي من كلمات مهدي الشيخ، ألحان عمر العبد اللات، والتوزيع الموسيقي محمد القيسي، ولاقت استحسانا وترحابا من الجمهور المصري.

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