- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أثارت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب القلق من جديد حول وضعها الصحي، حيث أكدت على هامش مشاركتها في حفلة ضمن موسم الرياض انها خضعت لعملية صعبة.
فقد اعلنت شيرين عن خضوعها لجراحة وصفتها ب "الصعبة" في منطقة البطن قبل 6 أسابيع فقط، لافتة في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام إلى إنها توقعت أن تتأثر قدراتها الصوتية بعد العملية الجراحية، ولكن ما لمسته من حب الجمهور دفعها لتجاوز كل الآلام والصعاب.
شيرين لم تكشف عن تفاصيل الجراحة واكتفت بتأكيد موعدها ومكانها دون توضيح هل للأمر علاقة بما تردد مؤخرا عن خضوعها للإجهاض، خاصة وأن التاريخ يوافق نفس توقيت تواجدها خارج مصر بصحبة زوجها حسام حبيب، وقيل وقتها إنها كانت حاملا وتم إجهاض الجنين في أمريكا.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب نفت قصة اختفائها طوال شهور الصيف بسبب الحمل كما نفت قصة تعرضها للإجهاض في الشهر الخامس، وأكدت أن السبب الحقيقي وراء اختفائها كان رغبتها في الحصول على أجازه للاستراحة من عناء وأزمات الفترة السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: شيرين عبد الوهاب خضعت لجراحة صعبة قبل 6 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.