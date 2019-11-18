محمد عساف وياسمين صبري أبرزهم.. نجوم عرب في ترشيحات أجمل ١٠٠ وجه في العالم

متابعة بتجــــــــرد: رشحت شركة “Tc Candler” مجموعة من مشاهير العالم للمنافسة في مسابقة “أجمل ١٠٠ وجه في العالم”، وهي المسابقة السنوية التي تقوم بها الشركة بداية من عام 1990 حين بدأت كمشروع صغير، وصولاً للإعتراف الدولي بالقائمة النهائية، واعتبارها واحدة من بين الأبرز عالمياً.

تضم القائمة عادة أوسم النجوم حول العالم، بداية بنجوم هوليوود، وبوليوود والدراما التركية والعربية، وكذلك نجوم كرة القدم، ومشاهير الفرق الغنائية الكورية، ويقوم بإعدادها ٢٠ شخص يعيشون في أماكن متفرقة من العالم، وينتمون لثقافات مختلفة.

وشهدت قائمة 2019 تواجد مجموعة من المشاهير العرب، منهم النجم الفلسطيني محمد عساف، الفنان التونسي ظافر العابدين وكذلك الفنانة المصرية ياسمين صبري.

ومن بين مشاهير العالم الذين ضمتهم القائمة جينفر لورانس وكيندال جينر، تايلور سويفت، ديفيد بيكهام، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.