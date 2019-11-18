في ذكرى ميلاد أحمد زكي .. محمد محمود عبد العزيز يحن لذكريات زمان

يعيش المنتج محمد محمود عبد العزيز فترة صعبة، وخاصة منذ رحيل رفيق دربه الفنان هيثم أحمد زكي، والذي يحل اليوم ذكرى ميلاد والده النجم الكبير أحمد زكي.

وأحيا الفنان محمد عبد العزيز ذكرى ميلاد النجم الكبير أحمد زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة قديمة تجمعه بوالده النجم محمود عبد العزيز، وبالنجم أحمد زكي، وعلق عليها قائلًا: ذكريات و ضحكات و حكايات.. ذكرى ميلاد الإمبراطور.. اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و للأستاذ أحمد زكي و لصديقي و أخويا هيثم أحمد زكي و لكل من رحلوا عنا.

فيديو.. نور الشريف يتحدث عن أحمد زكي

وفي آخر لقاء تلفزيوني للنجم الراحل نور الشريف، تحدث مع الإعلامية منى الشاذلي، عن صديقه النجم أحمد زكي، و رفض المقارنة، بينه، وبينه، موضحًا بأن أسمه بيكتب بعد أسم النجم الكبير عادل إمام، لأن في قاعدة الإحتراف الأعلي أجر بيتكتب إسمه الأول وبالنسبه للنجم أحمد زكي أوصفه بأنه لا يوجد مثيل له، موضحًا بأن وهبة أحمد زكي أكبر بكثير من جميع أدواره.

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يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد زكي كان فيلم حليم، والذي رحل قبل استكمال تصويره، إلا أن ابنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من استكمل الباقي من المشاهد.

والفيلم بطولة كل من منى زكي، جمال سليمان، عزت أبو عوف، سلاف فواخرجي، صلاح عبد الله،

سميرة عبد العزيز، رؤوف مصطفى، يوسف الشريف، يوسف فوزي، عبد الرحيم حسن، سهير رجب، ياسر الطوبجي، صبري فواز، علا رشدي.

وتدور أحداث الفيلم حول الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، حيث تبدأ الأحداث في مستشفى كينجز كوليدج بلندن حيث ينام حليم على فراش الموت، ويتذكر مع صحفي يدعى رمزي كل الأحداث التي مرت عليه عن طريق الفلاش باك، فيتذكر علاقاته الإنسانية والعاطفية ورحلته الطويلة مع الفن، وتظهر علاقته بنوال، ابنة قرية الحلوات التي ساعدها كثيرًا ووقف بجانبها حتى التحقت بكلية الطب بالقاهرة، بينما هي تعيش قصة حب له من طرف واحد، كما تظهر علاقته بفتاة تدعى جيهان، وهي الفتاة التي التقى بها أول مرة على شاطئ العجمي وظل يحبها حتى ماتت، وتظهر أيضًا علاقاته بكمال الطويل ومحمد الموجي ومحمد عبد الوهاب وعبد الرحمن الأبنودي ومصطفى أمين وعلي أمين ومجدي العمروسي وصلاح جاهين، ولحظات الانكسار بعد نكسة 67 ولحظات السعادة بعد الانتصار في حرب أكتوبر.