نانسي عجرم والعسيلي يحتفلون مع طلاب الجامعة الألمانية

يحتفل الفنان محمود العسيلي، والنجمة نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا، لطلاب الجامعة الألمانية، وذلك يوم السبت الموافق 14 من شهر ديمسبر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساًء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 350 جينهًا، و1500 جنيهًا.

ويقدم العسيلي من خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه ومنها: ملايين، إنتي وأنا، حلم بعيد، في

حتة تانية، مش مضمون، وغيرهم من أغانيه، التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

وتقدم نانسي من خلال الحفل باقة لامعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتي ستكون مفاجأة للجمهور ومن أجمل أغانيها: ماتيجي هنا، راجل إبن راجل، بدنا نولع الجو، وغيرها من أغانيها، التي حزات

على إعجاب الكثيرين من محبيها بالوطن العربي.

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ويأتي الحفل تحت راعية مؤسسة راعي مصر للتنمية، والحفل الخيري السنوي، التي تحييه الجامعة الألمانية.

يشار إلى أن الفنان محمود العسيلي طرح سابقًا ألبوم بعنوان دنيا جديدة، ويحتوي الألبوم على 14 أغنية، وحقق الألبوم وقتها نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق.

يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان حاسة بيك، ويضم الألبوم 14 أغنية، كما حقق الألبوم نسبة مبيعات عالية منذ طرحه بجميع الأسواق.