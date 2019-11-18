مروان خوري يصاب بوعكة صحية شديدة

Nov 18, 2019
اعتذر الفنان الشامل مروان خوري من محبيه في المكسيك بعد ان كان من المفترض ان يشارك بتاريخ 22 الجاري بحفل فني هناك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة منعته من امكانية الغناء بشكل يرضيه ويرضي جمهوره.
واتخذ “خوري” من حسابه الخاص عبر موقع انستغرام منبراً ليعتذر من الجمهور وقال: “للأسف ونتيجة للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على اكمل وجه الا أن ذلك ضاعف من حدّة الوضع الصحي مما ادى الى إصابتي بالتهاب رئوي حاد مما يمنعني من إقامة حفلة Stars in cancun في المكسيك بتاريخ 22 من هذا الشهر، لما تتطلبه الرحلة من جهد ولعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالي يرضي الجمهور الكريم! وبالتالي اقدم اعتذاري الشديد للمحبين هناك واعتذاري ايضاً للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض في وقتٍ آخر.”
وكان “خوري” قد اعتذر ايضاً من محبيه في سلطنة عمان بعد ان كان من المفترض ان يشارك في جلسة خاصة ولكن لدواعي صحية تعذّر ذلك ثم عاد والتقى محبيه بحفلتين بتاريخ ١٤و١٥ الجاري مع الأوركسترا السمفونية بدار الاوبرا السلطانية.
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