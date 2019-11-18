هكذا احتفل احمد السقا بعيد زواجه العشرين

احتفل الممثل المصري أحمد السقا، بعيد زواجه الـ 20، وذلك بعدما قام بنشر صور عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام من حفل زفافه على الاعلامية مها الصغير في 17 نوفمبر 1999 .

أيضاً احتفل “ياسين” نجل أحمد السقا بعيد زواج والديه، حيث قام بنشر صورة لهما وكتب: “عيد زواج سعيد بحبكم”.

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وكانت سلسلة من الأخبار قد تحدثت في الأشهر الماضية عن انفصال احمد السقا عن زوجته، الا ان “السقا” نفى هذه الإشاعة بعدما نشر صورة وهو برفقة زوجته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي منذ أسابيع حيث انهى الجدل حول انفصالهما.

نذكر ان احمد السقا ومها الصغير لديهما ثلاثة أولاد وهم “ياسين” و”نادية” و”حمزة”.

من جهة أخرى، يروّج أحمد السقا لفيلمه الجديد “العنكبوت”، الذي سيبدأ عرضه في صالات السينما قريباً. الفيلم من إخراج أحمد نادرجلال، تأليف محمد ناير، يشارك في بطولته احمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم وغيرهم بالاضافة الى مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.