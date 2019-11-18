تعرف على 8 أنواع من المشروبات والأغذية التي تحتوي على ” السكر الخفي ” وتؤثر على الصحة

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 06:54 مساءً - كشف موقع ” هيلث لاين ” المتخصص في الأخبار الطبية عن بعض المشروبات والأغذية التي يتم تسويقها على أنها ” قليلة السكر ” أو ” قليلة الدسم ” ولكنها تحتوي على نسبا مرتفعة من السكر مقارنة بالمنتجات العادية .

والأضرار التي يسببها تناول كميات كبيرة من السكر على الصحة وزيادة خطر الإصابة بأمراض عديدة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان .

وفيما يلي قائمة ب 8 أنواع من المشروبات والأطعمة التي يعتقد الكثيرون إنها لا تحتوي على كميات كبيرة من السكر وهي :

1- الكاتشب : غالبا ما يحتوي الكاتشب على سكر .. فعند أخذ ملعقة واحدة من الكاتشب فهذا يعني إنها تحتوي على ملعقة صغيرة من السكر .

2- القهوة المحلاة : يمكن أن يحتوي هذا النوع من القهوة في بعض سلاسل المقاهي على ما يصل إلى 25 ملعقة صغيرة من السكر وهي شائعة الاستخدام .

3- الزبادي قليل الدسم : يحتوي كوب واحد من الزبادي قليل الدسم بحجم 245 غرام على ما يصل إلى 47 غراما من السكر .. وهذا أكثر من الحد اليومي الموصى به للرجال والنساء .. ويتم إضافة السكر لها من أجل تعزيز النكهة .

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4- عصير الفاكهة : إن الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها تدخل إلى جسمك مع جرعة كبيرة من السكر وقليلة جدا من الألياف مقارنة بتناول الفاكهة نفسها .

5- مشروبات الطاقة : على الرغم من إعتبار مشروبات الطاقة شيئا هاما لمن يمارسوا الرياضة إلا أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة .

6- صلصة الباربيكو : يشكل السكر 40 في المئة من مكونات صلصة الباربكيو .

7- صلصة الطماطم : جميع الصلصات تحتوي على بعض السكر الطبيعي بغض النظر عن أنها مصنوعة من الطماطم .

8- حبوب الإفطار : يتم تسويق حبوب الإفطار في كثير من الأحيان كغذاء صحي قليل الدسم على الرغم من احتوائه على الكثير من السعرات الحرارية والسكر .. والتي تجمع بين الشوفان والمكسرات والعسل أو المحليات المضافة الأخرى مما يزيد من كمية السكر والسعرات الحرارية .