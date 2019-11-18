شاهدوا.. أحدث ظهور لأحمد زاهر برفقة ابنته ليلى وهي تقبله وتحتضنه

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 06:54 مساءً - نشرت ليلى، ابنة الفنان أحمد زاهر، مجموعة صور جمعتها بوالدها من حفل زفاف، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت ليلى وهي تحتضن والدها وتقبله، وعلقت على الصور: “ابنة الملك”.

يذكر أن أحمد زاهر تعاقد مؤخرا على المشاركة في مسلسل البرنس، من بطولة محمد رمضان ومي عمر وغادة عادل، وتأليف وإخراج محمد سامي.

ويشار إلى أن ليلى شاركت في عدة أعمال وهي طفلة من بينها عمر وسلمى وكلبي دليلي وآدم ومحترم إلا ربع.

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