شكرا لقرائتكم خبر عن المبلغ الذي تقاضاه محمد رمضان مقابل حفله في موسم الرياض والان مع التفاصيل

يستعد الفنان المصري ​محمد رمضان​ للمشاركة بحفل غنائي في موسم الرياض في السعودية وقد علمنا أن رمضان الذي قرر أن يتجه للغناء من فترة تعاقد على الحفل مقابل 40 ألف دولار ليتساوى بنجوم الغناء المشاركين في موسم الرياض على الرغم من كونه ممثل في الأساس. وبالفعل بدأ التجهيز لحفل رمضان الذي سيكون في مكان مفتوح ويناسب تواجد آلاف الاشخاص بالإضافة للدعاية الضخمة التي ستصاحب الحفل وتجهيزات من اجل الشو الذي سيقدمه محمد رمضان خلال الحفل. وكانت آخر أغنية لمحمد رمضان طرحها أغنية "ماني" التي تمكنت ان تتخطى النصف مليون مشاهدة بعد يوم واحد على طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب.



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