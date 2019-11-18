الفنان المصري أحمد حلمي يدعم حملة لإنشاء أول مستشفى تخصصي في بنها

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أعلن الفنان أحمد حلمى دعمه لحملة «كلنا رهن الإشارة» لجمع التبرعات من أجل مستشفى بنها الجامعى وبناء المستشفى التخصصى الجديد بالعاصمة، معلنا، باعتباره أحد أبناء المدينة، انضمامه للحملة ومساهمته فيها بتغريدة على حسابه الرسمى بـ«تويتر»، كتب فيها: «فخور باللى بيحصل في مستشفى بنها الجامعى والتبرعات اللى بسببها قدرنا ننفذ جزء من الحلم.. فاضل على الحلم خطوة.. اتبرعوا لبناء مستشفى بنها الجامعى».



ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من جمهور حلمى وأبناء مدينة بنها الذين أكدوا مشاركتهم وانضمامهم للفنان وأبناء العاصمة لتحقيق حلم المستشفى التخصصى على غرار المستشفيات الكبرى.

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وكانت جامعة بنها أطلقت حملة «كلنا رهن الإشارة»، كأكبر حملة دعائية لدعم مستشفياتها الجامعية من خلال إعلان تليفزيونى للدعوة للتبرع للمستشفى على رقم 99999 بجميع فروع البنك الأهلى لتحسين الخدمة بالمستشفى ومواجهة العجز الصارخ في ميزانية الخدمات بها في الوقت الذي يعد فيه المستشفى هو الملاذ الوحيد الآمن لمرضى القليوبية دون استثناء، رغم كل العقبات، بل ومحافظات الجوار في الشرقية والغربية والمنوفية، ولا يتلقى المستشفى دعما أو تمويلا من الحكومة، بل يتم الإنفاق عليه من ميزانية الجامعة، وباتت المصروفات أكبر بكثير من أن تتحملها الجامعة، نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد المرضى الذين يترددون يوميا على المستشفى، والذين بلغ عددهم، وفق إحصائيات إدارة المستشفى، من 1200- 1600 مريض يوميا.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه جرى تشكيل لجنة لتنمية الموارد بالمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، وأحد خبرات جامعة بنها، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، ونقيب المهندسين، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النساء والتوليد ومنسق اللجنة، بهدف تنمية المستشفى الحالى ودعم التخصصى الجديد والمزمع بدء العمل في إنشائه خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير موارد للارتقاء بالخدمة الصحية.