- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة وزوجة النجم المصري عماد متعب، لاعب فريق النادي الأهلي السابق، بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار خلال حضورها إحدى المناسبات مؤخرا.
يارا نعوم حرصت على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام:، من خلال خاصيةstories أثناء ظهورها في حفل عيد ميلاد الفنان خالد سليم.
زوجة عماد متعب ظهرت في الصورة بإطلالة جريئة، مرتدية بنطلون جلد باللون الأسود ونسقت معه بلوزة لامعة مكشوفة الأكتاف ذات اللون الذهبي اللامع، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالي.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة عماد متعب على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.
يذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق، كان قد تزوج من يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتين هما “تمارا وسيلين”.
يارا نعوم كانت قد حصلت على لقب ملكة جمال مصر فى العام 1998، لتبدأ بعدها العمل في الإعلانات والتي كانت سببا في لقائها بنجم النادي الأهلي عماد متعب.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا نعوم زوجة تخطف الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.