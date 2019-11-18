تراند اليوم : « إيش يعني ضراب الفحل»..مشهد جنسي بمسلسل سعودي يشعل الغضب...



سادت حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، موجهين غضبهم إلى الفنان السعودي الشهير فايز المالكي، بسبب مشهد اعتبره البعض «جنسي» كونه يحتوي على ألفاظًا خادشة للحياء.

المشهد الذي جاء ضمن سياق دراما مسلسل “«سريع سريع» للفنان فايز المالكي، يتضمن ظهورفنانة اتؤدي دور بنت لا تعرف شيئاً عن تربية الحيوانات ، وتسأل جدها عن معنى « الضراب حق الفحل».

وخلال الحلقة يتهرب كل شخص يطرح عليه السؤال من الإجابة على الفتاة.

وعبر نشطاء على «تويتر» عن غضبهم من المشهد، متسائلين عن فائدته أو الإضافة التي أضافها للمسلسل، ونشروا تغريدات مهاجمة للفنان فايز المالكي عبر هاشتاج باسمه، في الوقت ذاته اعتبر البعض المشهد عادي ولا يستحق كل هذه الضجة.

بنت ماتعرف وشهو ضراب الفحل pic.twitter.com/Zxo493thJV — Abu Seba 🇸🇦 (@yxmo_wt41) November 14, 2019

— Abu Seba ???????? (@yxmo_wt41)