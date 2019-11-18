علقت الفنانة المصرية “صابرين” على الصور التي نشرتها على حسابها بـ”إنستجرام” بدون حجاب، بأنها لم تكن محجبة من الأساس، وأن الله وحده هو من سيحاسبها.
وأوضحت “صابرين” في تصريح لموقع “فوشيا”؛ أنها تعودت على الانتقادات منذ فترة طويلة، تحديدًا منذ ارتدائها الباروكة في مسلسل “شيخ العرب همام” مع االفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أنها لم تكن محجبة من الأساس ولكنها محتشمة.وأضافت “صابرين” أن هذا أمر خاص بها فقط، وعلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحاسب الجميع. وكانت صابرين فاجأت جمهورها بإطلالة مُفاجئة عندما ظهرت دون حجاب، في صورة نشرتها على إنستغرام واعتمدت لونًا أشقر لشعرها، وذلك بعد دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن طريقة وضعها بالحجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلعها للحجاب .. “صابرين” تفاجئ جمورها بتعليق صادم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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