معين شريف يفتح ملف الفساد الفني

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن المطالبة بوضع حدٍّ للفساد لا يقتصر على السياسة، بل بات يطال الفنانين أيضاً، وهو الأمر الّذي طالب به الفنان معين شريف الّذي لفت الأنظار بتغريداته في الساعات الماضية.
فرغم عدم كثافة تغريداته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إلا ان الفنان معين شريف قد لفت الأنظار بكلماته الّتي تحدّث فيها عن فساد في الوسط الفني قائلاً: “الفساد في الوسط الفني لا يقل أهمية عن الفساد السياسي والإعلامي”.
واستخدم معين شريف هاشتاغ “لبنان الكرامة” ليوجّه رسالةً مباشرة جاء فيها “للاعلام وبعض الفنانين نقول آن الأوان لكي يفتح ملف الفساد الفني”.
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