صابرين تنهار بالبكاء بعد انتقادات خلع الحجاب: “لما أنزل القبر ربنا اللي هيحاسبني”

فاجأت الممثلة المصرية صابرين، يوم أمس، الجمهور بخلعها الحجاب للمرة الأولى بعد سنوات عديدة.

ونشرت صابرين صورتين على حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام حيث ظهرت بشعر أشقر اللون.

وفي تصريحات خاص قالت صابرين لـ “اليوم السابع”: “أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمري بقول إنني لست محجبة ولكنني محتشمة، وظهوري مرة أخرى بشعري ليس بمفاجأة ولا حاجة.”

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وعن الانتقادات التي طالتها، قالت صابرين: “منذ سنوات طويلة خاصة في توقيت مسلسل “شيخ العرب همام”، وأنا ينتقدونني بسبب الباروكة وأطلقوا عليّ حينها اسم “صابرين أم بروكة”، وظهوري حاليًا بشعري حيث انني خلعت فقط الباروكة. وكما سبق وقلت محتشمة ولست محجبة وهذا موضوع بيني وبين ربنا هو الذي يحاسبني”.

أيضاً تحدثت صابرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج “الحكاية” وقالت “السوشيال ميديا أتعبتني نفسيًا، وأنا طول عمري أقدم أدواراً محترمة وربيت ولادي تربية محترمة”.

وانهارت صابرين باكية وقالت: “إيه اللي عملته غلط عشان كل شوية أتشتم، الناس عمالة تكتب شتايم، واعلنت الحرب عليا.. ما ذنب أولادي.. ارتداء الحجاب أو خلعه أمر بيني وبين ربنا.. ربنا مش هيحاسبنا عشان حتة طرحة.. ربنا رحمن رحيم، سيبوني بقا.. لما أنزل القبر ربنا اللى هيحاسبني”.

نذكر أن صابرين كانت قد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عقب تقديم شخصية “أم كلثوم” في المسلسل الذي يتحدث عن حياة كوكب الشرق، وعادت عن قرارها باعتزال الفن لاحقًا، ولكنها رفضت التخلي عن غطاء الشعر، حيث اصرت على تصوير مشاهدها به أو باستخدام شعر مستعار.