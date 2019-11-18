بهذا الموعد.. وجود وريفروود يلتقون بجمهورهم في حفل روك

يحيي باند وجود حفلًا للروك والميتال، بالتعاون مع باند ريفروود، والذي يحيي لأول مرة، حفل في محافظة القاهرة.
ويبدأ حفل روك أند ميتال نايت، في تمام الساعة السابعة مساًء، وذلك يوم الأثنين الموافق 9 من شهر ديسمبرالمقبل، على مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي، الزمالك، بسعر التذكرة 62 جنيهًا.
يشار إلى أن باند وجود طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Rise of the Kings، وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر
يذكر أن باند ريفروود طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان Fairytale، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing ،Gates Below ،Mot Ditt Ode ،Queen of The NIGHT، كما حقق الألبوم نسبة مبيعات عالية منذ طرحه بالأسواق.
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