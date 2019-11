بهذا الموعد.. وجود وريفروود يلتقون بجمهورهم في حفل روك

يحيي باند وجود حفلًا للروك والميتال، بالتعاون مع باند ريفروود، والذي يحيي لأول مرة، حفل في محافظة القاهرة.

ويبدأ حفل روك أند ميتال نايت، في تمام الساعة السابعة مساًء، وذلك يوم الأثنين الموافق 9 من شهر ديسمبر

المقبل، على مسرح، بساقية الصاوي، الزمالك، بسعر التذكرة 62 جنيهًا.

Advertisements

يشار إلى أن باند وجود طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Rise of the Kings، وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر

مواقع السوشيال ميديا، كما تمتاز موسيقى الباند، بأنها تجمع بين الهارد روك، و الهيفي ميتال.

يذكر أن باند ريفروود طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان Fairytale، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing ،Gates Below ،Mot Ditt Ode ،Queen of The NIGHT، كما حقق الألبوم نسبة مبيعات عالية منذ طرحه بالأسواق.