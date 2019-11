فيديو.. أليكسي بلو تطرح كليب Baggage

طرحت الفنانة العالمية أليكسي بلو أحدث كليبتها بعنوان Baggage، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يشار إلى أن الفنانة العالمية أليكسي بلو طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان Cautionary Tales، ويحتوي الألبوم على 6 أغاني ومن بينهم:

1- You Shouldn't of Left Me.

2- Wavelength.

3- Leaving You on Read.

4- Young & Reckless.

وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب، حيث حاز على نسب مشاهدات تخطت حاجز المليون.